Hatay'da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bir kişi tutuklandı

Diğer şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerini arayan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ve 100 mermi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla 7 Ekim'de ilçedeki Buluttepe Mahallesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs" ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarına karışan zanlılar K.Ö ve H.Ö'nün saklandığı adresi tespit etti.

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