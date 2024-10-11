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        Hatay'da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bir kişi tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:48 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:53
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        Hatay'da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bir kişi tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla 7 Ekim'de ilçedeki Buluttepe Mahallesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs" ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarına karışan zanlılar K.Ö ve H.Ö'nün saklandığı adresi tespit etti.

        Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerini arayan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ve 100 mermi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlılardan K.Ö, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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