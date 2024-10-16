Hatay'da ki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 LTG 18 plakalı otomobil ile 31 ADJ 819 plakalı otomobil, Çetenli Mahallesi'nde çarpıştı.

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