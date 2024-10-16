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        Hatay'da ki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:45 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:48
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        Hatay'da ki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Hatay’ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 LTG 18 plakalı otomobil ile 31 ADJ 819 plakalı otomobil, Çetenli Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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