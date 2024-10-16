CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Karasu, ilk olarak Defne ilçesindeki Hatay İnşaat Mühendisleri Odasını ziyaret ederek oda yetkilileriyle görüştü.

Daha sonra CHP İl Başkanlığı çadırına giden Karasu, burada partisinin ilçe başkanları toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Karasu, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından

yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Deprem konutlarının inşasının yavaş ilerlediğini savunan Karasu, yapımı tamamlanan konutlara ise depremzedelerin yeterli ilgiyi göstermediğini ileri sürdü.

Karasu, kentteki ulaşım sorunlarına da değinerek, devam eden yol çalışmalarının bir an önce bitirilmesi gerektiğini ifade etti.

Daha sonra Antakya-Altınözü yolu ile Samandağ çevre yolunda incelemelerde bulunan Karasu, partisinin Samandağ İlçe Başkanlığında da partililerle bir araya geldi.