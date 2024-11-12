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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden "lokum alımı ihalesi"ne ilişkin açıklama

        Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon liralık lokum alımı ihalesinin yasal prosedürlere uygun gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:06
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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden "lokum alımı ihalesi"ne ilişkin açıklama
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon liralık lokum alımı ihalesinin yasal prosedürlere uygun gerçekleştirildiğini bildirdi.

        ​​​​​​​Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2 milyon liralık lokum alımı ihalesiyle ilgili haberlerin yanlış olduğu belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Tüm cenaze sahiplerine din ve mezhep ayrımı yapmaksızın, manevi destek sağlamak amacıyla 154 bin kutulu lokum dağıtımı yapılmaktadır. Afet bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda 4734 Sayılı Kanunun 21/f maddesi kapsamında yapılan bu ihale, tüm yasal prosedürlere uygun gerçekleştirilmiştir. Geçmiş dönemden kalan borçlar azaldıkça yardımlarımız artacak, ilerleyen dönemde cenaze evlerine yemek yardımı da sağlanacaktır. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak üzere tüm kaynaklarımızı vatandaşımız için seferber etmeye ve her bir kuruşun hesabını vermeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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