Hatay'da polis ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıklıkla kullanılan caddelerde çalışma yaptı.
Sohbet ettikleri kadınlara KADES hakkında bilgi veren ekipler, broşür dağıttı.
Polis, vatandaşların uygulamayla ilgili sorularını yanıtladı.
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