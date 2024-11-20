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        Hatay'da polis ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:45 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:45
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        Hatay'da polis ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıklıkla kullanılan caddelerde çalışma yaptı.

        Sohbet ettikleri kadınlara KADES hakkında bilgi veren ekipler, broşür dağıttı.

        Polis, vatandaşların uygulamayla ilgili sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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