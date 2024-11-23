Silahlı saldırıda ölen teknik direktör Ersin Aka'nın cenazesi Hatay'da defnedildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde dün yolda yürürken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü'nün teknik direktörü Ersin Aka, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Törene, Aka'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da katıldı.

Tedavi için kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Aka için Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

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