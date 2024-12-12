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        Hatay'da aranan 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:09 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:09
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        Hatay'da aranan 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan F.B. ve G.K. ile hırsızlık suçundan aranan İ.E.A. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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