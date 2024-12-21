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        Hatay'da aranan hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:28 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:28
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        Hatay'da aranan hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan M.E.Ö ile aranan B.Ş. ve S.U. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi, şüpheliler ise tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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