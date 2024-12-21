Hatay'da aranan hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı
Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile aranan 2 şüpheli yakalandı.
Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile aranan 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan M.E.Ö ile aranan B.Ş. ve S.U. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi, şüpheliler ise tutuklandı.
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