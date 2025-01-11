Hatay'da çarpışan iki otomobilde hasar oluştu

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 TH 031 plakalı otomobil ile 31 MAY 69 plakalı otomobil, Deniz Mahallesi'nde çarpıştı.

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