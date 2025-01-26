Hatay'da 2 otomobil ve 1 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Gölbaşı mevkisinde henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 AHU 417 ve 31 MD 2606 plakalı otomobiller ile Mesut S. idaresindeki 31 ACF 93 plakalı motosiklet çarpıştı.

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