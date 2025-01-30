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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - 25 metrekarelik atölyesinde atıkları ekonomiye kazandırıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerini kaybeden döküm ustası 68 yaşındaki İrfan Kınal, yeniden kurduğu atölyede atık alüminyumları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:54 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:54
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - 25 metrekarelik atölyesinde atıkları ekonomiye kazandırıyor
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerini kaybeden döküm ustası 68 yaşındaki İrfan Kınal, yeniden kurduğu atölyede atık alüminyumları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

        Döküm ustası İrfan Kınal'ın Sanayi Sitesi'ndeki 35 yıllık iş yeri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

        Depremlerde çok sayıda yakınını ve ekmek teknesini kaybeden Kınal, afetin ardından bir süreliğine çalışamadı.

        Kınal, acılarını ve kayıplarını bir kenara bırakarak yeniden mesleğini yapmaya karar verdi.

        Dumlupınar Mahallesi'nde 4 ay sonra kendine yeni atölye kuran Kınal, 25 metrekarelik yeni ekmek teknesinde ocağının başında alüminyum atıkları geri dönüştürüyor.

        Kınal, erittiği alüminyumlardan talebe göre yeni iş makinesi parçaları yaparak ekonomiye kazandırmayı sürdürüyor.

        - "Teselli bulmaya çalışıyorum"

        İrfan Kınal, AA muhabirine, 14 yaşında çırak olarak başladığı işi ilk günkü heyecanıyla sürdürdüğünü söyledi.

        Deprem sürecinde çok zor zamanlar geçirdiğini, yakınlarını ve iş yerini kaybettiğini anlatan Kınal, yeniden toparlanabilmek için işlerinin başına geçtiğini belirtti.

        Kınal, iş yerinde her gün yaktığı ocağın başında atıkları geri dönüştürerek hem teselli bulmaya çalıştığını hem de ekmeğini kazandığını dile getirdi.

        Daha önce yanında 5 kişiye istihdam sağladığını anlatan Kınal, depremden sonra çalışanlarının başka şehirlere göç ettiğini söyledi.

        Kınal, şu an tek başına atıkları geri dönüşüme kazandırmayı sürdürdüğünü belirterek, mesleği öğrenmek isteyen herkese kapısının açık olduğunu kaydetti.

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