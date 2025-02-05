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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Okullara yemek hazırlayan Gönül Mutfağı'nda kazanlar taziye için kaynayacak

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda kazanlar iki yıldır kaynıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:58
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Okullara yemek hazırlayan Gönül Mutfağı'nda kazanlar taziye için kaynayacak
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda kazanlar iki yıldır kaynıyor.

        Gönül Mutfağı kurucularından Ebru Baybara Demir, bugüne kadar farklı illerden gelen 4 bin 500'den fazla gönüllünün mutfakta afetzedeler için çalıştığını belirterek, kazanların kaynamaya devam ettiğini belirtti.

        Demir, depremin ikinci yıl dönümünde taziye yemeği için 300'e yakın gönüllüyle hazırlıklarının sürdüğünü dile getirdi.

        Gönül Mutfağında 6 Şubat'ta anma töreni gerçekleştireceklerini belirten Demir, hazırlayacakları yaklaşık 30 bin kişilik taziye yemeğini mahallelerde ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını kaydetti.

        - Öğrenciler için de kazanlar kaynıyor

        İhtiyaç sahibi depremzedelerin yanı sıra mutfakta okullardaki öğrenciler için de çalışmalar yapıldığını aktaran Demir, geçen yıl ramazanda sahurluk ve iftarlığın yanı sıra İskenderun'da ihtiyaç sahibi okullara her gün 10 bin kişilik kahvaltılık gönderdiklerini aktardı.

        Bu yıl okullardaki çalışmalarını biraz daha geliştirmek adına çalışma yaptıklarını vurgulayan Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle "Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor" projesini başlattıklarını söyledi.

        Demir, 50 depremzedenin işe alındığını ve onlara yemek yapımıyla ilgili eğitim verdiklerini dile getirdi.

        Proje kapsamında bu yıl okullarda kahvaltı yerine her gün öğle yemeği verdiklerini anlatan Demir "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle belirlediğimiz 35 devlet okulunda sponsorların desteğiyle yemekhaneler kuruyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı yemek yiyebilmesi için bir öğün yemeğini biz gönderiyoruz." diye konuştu.

        Demir, tüm Türkiye'ye örnek olacak projelenin şu an 2 okulda 1000 öğrenciyle sürdüğünü, bunu yıl sonuna kadar 30 okulda 15 bin öğrenciye ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Mutfakta çalışan afetzedelerden Arzu Orhan proje kapsamında meslek öğrendiğini hem de ekonomik kazanç elde ettiğini anlattı.

        Elif Özdadaş da çocuklara yemek yaptığı projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

        Mutfakta gönüllü olarak çalışan Naz Kaya ise depremin yıl dönümü nedeniyle Ankara'dan geldiğini ifade etti.

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