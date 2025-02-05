6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da depremzede girişimcinin mobil uygulaması 6 bin esnafa ulaştı

MEHMET BAYRAK - Dijital medya uzmanı Samet Aydın Çifçi'nin, kendisi gibi depremlerden etkilenen esnafa destek olma amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği "Hatay'ı Yaşat" adlı mobil uygulamaya kayıt yaptıran iş yeri sayısı 6 bine çıktı.

Çiftçi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte ticari ve sosyal hayatın yeniden canlanması için 18 Eylül 2023'te kullanıma sunduğu mobil uygulamaya ilgi arttı.

Yazılım uzmanı Veli Bacık ve ekibinin de geliştirilmesine destek verdiği uygulamaya kayıt yaptıran esnaf sayısı 6 bine ulaştı.

"Hatay'ı Yaşat"ı uygulama mağazalarından telefonlarına indiren kullanıcılar, kentteki işletmeler, kurumlar ve tarihi yerlerin adreslerini, iş ilanlarını, haberleri, etkinlikleri görebiliyor.

Öğrenciler de uygulamada yayımlanan burs duyurularını takip edip başvuru yapabiliyor.

- "Hiçbir ücret talep etmedik"

Samet Aydın Çifçi, AA muhabirine, uygulamadan her geçen gün daha fazla kişinin yararlandığını söyledi.

Depremzedelere uzman olduğu konuda destek olmaya çalıştığını dile getiren 31 yaşındaki Çifçi, "Uygulama kentteki yaşam savaşımızı, mücadelemizi teknolojik çözümle sonuca kavuşturmak için çıktı. İlk 6 ayımızda 600'ün üzerinde kaydımız varken şu an 6 bin esnafa ulaşmış durumdayız." dedi.

Çifçi, konteyner çarşılardaki iş yerlerinin de uygulamaya dahil edildiğini anlattı.

Uygulamanın, Hatay'dan ayrılan afetzedelerin kente dönüşüne katkı sunduğuna inandığını ifade eden Çifçi, şöyle konuştu:

"Hatay'da ne olup bittiğine dair yolladığımız bildirimlerle insanların buraya dönüşü başladı. İlk günden bu yana hiçbir ücret talep etmedik. Esnaf kaydını ücretsiz yapıyor, kullanıcılar da uygulama mağazalarından indirip kullanabiliyor. Kentteki etkinliklere de uygulamada yer verip daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyoruz."