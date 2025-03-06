Hatay'da takograf cihazı devre dışı bırakılan tırın sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, sigorta paneline müdahale edilerek takograf cihazı devre dışı bırakılan tırın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D 817-03 kara yolunda trafik ihlallerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde 1818 araç incelendi, ihlallerde bulunan 468 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Ekipler, bir tırda yaptıkları incelemede, takograf cihazını devre dışı bırakmak için aracın sigorta paneline müdahale edildiğini belirledi.

Tırla yapılan test sürüşünde, araç hareket etse dahi takograf cihazının hız, sürüş süre bilgisi, kilometre sayacı gibi verileri kaydetmediği, hızı sıfır olarak gösterdiği tespit edildi.

Sürücüye cezai işlem uygulandı.