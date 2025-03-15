UNESCO Hatay Gastronomi Evi minik misafirlerini ağırladı
Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki UNESCO Hatay Gastronomi Evi, çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenleyerek kentin zengin yöresel lezzetlerini miniklerle buluşturuyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki UNESCO Hatay Gastronomi Evi, çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenleyerek kentin zengin yöresel lezzetlerini miniklerle buluşturuyor.
Bu kapsamda Saraycık Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerini misafir eden UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nde öğrenciler şeflerle kentin tescilli lezzeti Hatay kömbesini yaptı.
Eğlenceli saatler geçiren minik öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.
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