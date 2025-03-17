İskenderun'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde döşemeci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde döşemeci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dükkanda hasar oluştu.
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