Hatay'da hafif ticari aracın su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Payas ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
N.T. idaresindeki 06 LH 841 plakalı hafif ticari araç, Karbeyaz Mahallesi'nde su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki M.G. sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.