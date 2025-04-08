Hatay'da, seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu
Hatay'ın Erzin ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Leçelik mevkisinde, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tırda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
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