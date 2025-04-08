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        Hatay'da, seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 23:32 Güncelleme: 08.04.2025 - 23:43
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        Hatay'da, seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Leçelik mevkisinde, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tırda yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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