Hatay Büyükşehir Belediyesinin Mehteran Takımı Belen'de gösteri sundu
Hatay Büyükşehir Belediyesinin Mehteran Takımı Belen ilçesinde gösteri sundu.
Hatay Büyükşehir Belediyesinin Mehteran Takımı Belen ilçesinde gösteri sundu.
Hatay Büyükşehir Belediyesinin kültürel etkinlikleri kapsamında Mehteran Takımı Milet Bahçesi'nde gösteri yaptı.
Sevilen marşları seslendiren Mehteran Takımının gösterilerini vatandaşlar ilgiyle izledi.
Etkinliğe, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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