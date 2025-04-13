Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Büyükşehir Belediyesinin Mehteran Takımı Belen'de gösteri sundu

        Hatay Büyükşehir Belediyesinin Mehteran Takımı Belen ilçesinde gösteri sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:39 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Büyükşehir Belediyesinin Mehteran Takımı Belen'de gösteri sundu
        ABONE OL

        Hatay Büyükşehir Belediyesinin Mehteran Takımı Belen ilçesinde gösteri sundu.

        Hatay Büyükşehir Belediyesinin kültürel etkinlikleri kapsamında Mehteran Takımı Milet Bahçesi'nde gösteri yaptı.

        Sevilen marşları seslendiren Mehteran Takımının gösterilerini vatandaşlar ilgiyle izledi.

        Etkinliğe, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        İskenderun'da çıkan odunluk yangını söndürüldü
        İskenderun'da çıkan odunluk yangını söndürüldü
        Hatay'da 'Çiçek Bayramı' kutlandı
        Hatay'da 'Çiçek Bayramı' kutlandı
        Depremde yıkılan Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesinin yeniden inşasında sona...
        Depremde yıkılan Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesinin yeniden inşasında sona...
        İskenderun'da şantiyedeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        İskenderun'da şantiyedeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Hatay'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Hatay'da protesto edildi
        Hatay'ın üç kadın polisi artmaya başlayan nüfusla yoğunlaşan trafiğe yön ve...
        Hatay'ın üç kadın polisi artmaya başlayan nüfusla yoğunlaşan trafiğe yön ve...