Belen'de üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı
Hatay'ın Belen ilçesinde üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı.
Hatay'ın Belen ilçesinde üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı.
İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Arama Kurtarma gönüllüleriyle, Belen İmam Hatip Ortaokulu bahçesi ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
İHH yetkilisi Zeynel Filik, öğrencilere çevre bilincinin aşılanması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
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