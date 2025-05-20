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        Belen'de üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı

        Hatay'ın Belen ilçesinde üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:59
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        Belen'de üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı.

        İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Arama Kurtarma gönüllüleriyle, Belen İmam Hatip Ortaokulu bahçesi ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        İHH yetkilisi Zeynel Filik, öğrencilere çevre bilincinin aşılanması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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