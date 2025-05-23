Yeşilay Hatay Şubesinden İl Emniyet Müdürü Gökce'ye ziyaret

Kuyubaşıoğlu ve beraberindekiler, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Gökce'ye bilgi verdi.

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'yi ziyaret etti.

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