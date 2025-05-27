Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da devlet desteğiyle kurulan tesiste ilk sazan yavruları üretildi

        LALE KÖKLÜ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurulan sazan üretim tesisinin havuzları, yumurtadan çıkan yavrularla doldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da devlet desteğiyle kurulan tesiste ilk sazan yavruları üretildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        LALE KÖKLÜ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurulan sazan üretim tesisinin havuzları, yumurtadan çıkan yavrularla doldu.

        Almanya'da çalışan Cemil Kasapoğlu, memleketine yatırım yapmak için 2022'de hazırladığı projeyle TKDK'nin "Su Ürünleri Yetiştiriciliği" programına başvurdu.

        Akamber Mahallesi'nde su kuyusuna sahip 23 dönümlük arazisinde sazan üretip istihdam sağlamayı hedefleyen Kasapoğlu'nun projesi desteklenmeye uygun bulundu.

        Kasapoğlu, 500 bin avroluk yatırımına yüzde 65 hibe verilmesinin ardından aynı yıl arazisinin 11 dönümüne kapalı ve açık alanlara sahip tesis inşa ettirdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle hizmete giremeyen tesis, hazırlıkların ardından geçen yıl faaliyete geçti.

        Yurt dışında ikamet ettiği için tesisin sorumluluğunu yakını Abdullah Papazoğlu'na devreden Kasapoğlu, mahallesindeki 5 kişiye de istihdam sağladı.

        Kapalı alanındaki 14 fiber havuzda sağım yöntemiyle üretilen sazan yavruları bu yıl yumurtadan çıkmaya başladı.

        - "Şu an 30 bine yakın sazan yavrumuz var"

        Papazoğlu, AA muhabirine, tesisin yıllık üretim kapasitesinin 500 bin balık olduğunu söyledi.

        Sezonun verimli başladığını dile getiren Papazoğlu, "İlk hasadımızı bu yıl yaptık. Şu an 30 bine yakın sazan yavrumuz var. Ayrıca kuluçkadan yeni çıkan yaklaşık 20-30 bin yavru da büyütme havuzunda. Onlar da belirli boyuta geldikten sonra diğerleri gibi toprak havuzlara aktarılacak." dedi.

        Papazoğlu, yatırımın amacının kenti üretimle desteklemek olduğunu belirterek, "Bölgenin ekonomi yapısına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince tesisimizi daha da büyütüp entegre hale getirip hem Türkiye hem de dünyada ses getiren dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Rusya'da
        Bakan Fidan Rusya'da
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!

        Benzer Haberler

        Hatay'da mahsur kalan kedi ve köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Hatay'da mahsur kalan kedi ve köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Samandağ'da Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
        Samandağ'da Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
        Belen'de Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
        Belen'de Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
        Belen'de ormanlık alanda temizlik yapıldı
        Belen'de ormanlık alanda temizlik yapıldı
        Hatay'da gasp ve darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
        Hatay'da gasp ve darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
        Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı