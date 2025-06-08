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        Samandağ'da polis ekipleri vatandaşların bayramını kutladı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 09:10 Güncelleme: 08.06.2025 - 09:10
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        Samandağ'da polis ekipleri vatandaşların bayramını kutladı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı.

        Yol denetim faaliyetleri ile trafik kontrollerini artıran ekipler, ilçedeki kontrol noktalarında durdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak kolonya ve şeker ikram etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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