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        Hatay'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 01:07 Güncelleme: 11.07.2025 - 01:07
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        Hatay'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        H.E. idaresindeki 31 MD 9472 plakalı motosiklet, Muradiye Mahallesi'nde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklette bulunan M.N. devrilmenin etkisiyle yol kenarındaki boş su kanalına düştü. M.N. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kazada yaralanan sürücü ve M.N. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        M.N'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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