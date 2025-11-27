Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 21 bin 560 sentetik ecza hapı ve 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Konarlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Adreste 21 bin 560 sentetik ecza hapı ve 24 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
