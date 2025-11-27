Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Adreste 21 bin 560 sentetik ecza hapı ve 24 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Konarlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

