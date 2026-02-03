Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 3 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:15 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 3 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüphelendikleri iki aracı durdurdu.

        Araçlardan birinde Suriye uyruklu 3 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, diğer araçtaki sürücüyü de göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay, 2027'de t...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay, 2027'de t...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da 400 metrelik fay yarığı oluşan...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da 400 metrelik fay yarığı oluşan...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve...
        Buluştukları kadını bağlayıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra parasını ve...
        Buluştukları kadını bağlayıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra parasını ve...
        Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafınd...
        Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafınd...
        Sosyal medyadan kandırıp tecavüz ettiler, parasını ve telefonunu gasp ettil...
        Sosyal medyadan kandırıp tecavüz ettiler, parasını ve telefonunu gasp ettil...