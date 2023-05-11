Buna göre güvenlik önlemlerini alarak her bir yapıda farklı bir metot uyguluyoruz. Bu açıdan gerçekten zor ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İlk ekipler burada insanları kurtarmaya çalıştı, biz de kültürel envanteri kurtararak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz."