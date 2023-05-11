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Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından değerli kültür varlıklarının kurtarılması için kurulan Afet Bölgesi Kazı Başkanlığında görev alan sanat tarihçisi 15 kadın, moloz yığınına dönüşen tarihi yapılardaki çalışmalara katılıyor

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AA
  • Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'daki tescilli kültür varlıklarının enkazında yürütülen kurtarma çalışmalarında görevli kadınlar, zorlu ortamlarda bilimsel çalışmalara imza atıyor.
  • Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor

    AA'nın haberine göre farklı üniversitelerin sanat tarihi bölümlerinden akademisyenler ve öğrencilerden oluşan 15 kadın, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığınca değerli kültür varlıklarının kurtarılması için kurulan 37 kişilik Afet Bölgesi Kazı Başkanlığına gönüllü katıldı.
  • Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor

    Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan kentte, depremlerde yıkılan cami, kilise, çeşme ve hamam gibi tarihi yapılarda ellerine kimi zaman kazma kürek kimi zaman da fırça alan kadınlar, enkaz alanlarında çalışma yapıyor.
  • Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor

    Kadınlar, enkazdan çıkardıkları tarihi eserleri belgeliyor, tasnifledikten sonra envanterini çıkarıyor. Afet Bölgesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, tarihi yapılardaki çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi.
  • Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor

    Ekiplerin gönüllülük esasıyla çalışmalara katıldığını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

    "Başta sanat tarihi bölümleri olmak üzere arkeoloji ve mimarlık ile restorasyon koruma onarım bölümleri gibi bölümlerden gönüllü olarak çalışmalarımıza katılmalarını talep ettik ve talepler geldiğinde gördük ki ekibimiz büyük oranda kadın öğrencilerimiz ve bilim insanlarından oluşmakta.
  • Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor

    Kadınlar her zamanki fedakarlığıyla, Antakya'da da enkazın içerisinde büyük bir özveriyle, canlarını bazen hiçe sayarak çalışıyor. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için en azından kültürel varlıkları yönünden bize düşeni tüm kadınlarla birlikte yapmayı hedefliyoruz."
  • Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor

    "GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALARAK HER BİR YAPIDA FARKLI METOT UYGULUYORUZ"

    Ekipteki kadınlardan Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü doktora öğrencisi Ayşe Duran da yaklaşık 2,5 aydır Hatay'da görev aldığını ve enkaz arkeolojisi kapsamında çeşitli tarihi yapılarda çalışma gerçekleştirdiklerini anlattı.
  • Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor

    Bir kadın olarak ekibin parçası olmaktan ve tarihe şahitlik etmekten gurur duyduğunu ifade eden Duran, şöyle konuştu:
  • Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor

    "Kadın-erkek fark etmiyor, çalıştığımız alanlar son derece zor, standart kazılarda belirli metodolojiler vardır ama burada onların hiçbiri maalesef işlemiyor. Her bir yapı ölçeğinde, hocamız ayrı bir metodoloji belirliyor.
  • Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor

    Buna göre güvenlik önlemlerini alarak her bir yapıda farklı bir metot uyguluyoruz. Bu açıdan gerçekten zor ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İlk ekipler burada insanları kurtarmaya çalıştı, biz de kültürel envanteri kurtararak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz."
  • Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor

    Akdeniz Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü yüksek lisans öğrencisi Aybüke Göktepe, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için gönüllü olarak ekibe katıldığını söyledi.

     
  • Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor

    Çalıştıkları ortamın kazı alanlarından çok farklı ve meşakkatli olduğunu dile getiren Göktepe, ekip arkadaşlarıyla moloz yığınlarında özveriyle çalıştıklarını kaydetti.
  • Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor
  • Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor

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