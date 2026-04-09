        Haberler Gündem Güncel Hatay ve Osmaniye'de sağanak yağış... Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı! | Son dakika haberleri

        Hatay ve Osmaniye'de sağanak yağış... Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı!

        Etkili sağanak yağış Hatay ve Osmaniye'de hayatı olumsuz etkiledi. Antakya'da cadde ve sokaklar suyla dolarken araçlar mahsur kaldı, konteyner kentlerde su baskınları yaşandı. Osmaniye'de ise ev ve iş yerlerini su basarken, bazı yollar ulaşıma kapatıldı ve trafikte aksamalar meydana geldi

        Giriş: 09.04.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı!

        Hatay’ın Antakya ilçesi ile Osmaniye’de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar mahsur kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı ve ekipler bölgelerde tahliye ile kurtarma çalışması başlattı.

        HATAY SAĞANAK ETKİSİNDE

        Hatay'ın Antakya ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

        ARAÇLAR MAHSUR KALDI

        Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

        EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

        Araçlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

        ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

        Sağanaktan etkilenen bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlatıldı.

        KONTEYNER KENTLER SU ALTINDA KALDI

        Bazı konteyner kentler de su altında kaldı. Ekipler, mahsur kalan araçları kurtarırken, su basan evlerde de tahliye çalışması yapıldı.

        OSMANİYE'DE YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERDİ

        Osmaniye'de gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        ÇİFT TARAFLI ULAŞIMA KAPATILDI

        Birikintiler nedeniyle trafiğin aksadığı yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı, Devlet Bahçeli Altgeçidi çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

        EVLERİ SU BASTI

        Sağanakta bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Osmaniye Belediyesi ve itfaiye ekipleri, yağıştan etkilenen mahallelerde temizlik çalışması başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 7 Nisan 2026 (Euroleauge'de Son Çift Maç Haftası)

        Play-off final serisi başlıyor. Fenerbahçe ile Vakıfbank saat 17.00'de karşılaşacak. Galatasaray Kupa Voley'de finalde. Euroleauge'de son çift maç haftası. Fenerbahçe Play-off'u garantileyebilir. Houston'u Alperen Şengün kurtardı. Marco Asensio Kayserispor maçında yok. Beşiktaş'ta tek hedef Türkiye ...
        İsrail: Hizbullah lideri öldürüldü
        İsrail: Hizbullah lideri öldürüldü
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        Trump'tan İran'a uyarı
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Hamile sevgilisini öldürdü! Barajın buzunu kırıp içerisine attı!
        Hamile sevgilisini öldürdü! Barajın buzunu kırıp içerisine attı!
        "Jönler dönemi bitti"
        "Jönler dönemi bitti"
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi