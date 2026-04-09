Hatay ve Osmaniye'de sağanak yağış... Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı!

Hatay’ın Antakya ilçesi ile Osmaniye’de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar mahsur kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı ve ekipler bölgelerde tahliye ile kurtarma çalışması başlattı.

HATAY SAĞANAK ETKİSİNDE

Hatay'ın Antakya ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

Araçlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Sağanaktan etkilenen bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlatıldı.

KONTEYNER KENTLER SU ALTINDA KALDI

Bazı konteyner kentler de su altında kaldı. Ekipler, mahsur kalan araçları kurtarırken, su basan evlerde de tahliye çalışması yapıldı.

OSMANİYE'DE YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Osmaniye'de gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

ÇİFT TARAFLI ULAŞIMA KAPATILDI

Birikintiler nedeniyle trafiğin aksadığı yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı, Devlet Bahçeli Altgeçidi çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

EVLERİ SU BASTI

Sağanakta bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Osmaniye Belediyesi ve itfaiye ekipleri, yağıştan etkilenen mahallelerde temizlik çalışması başlattı.