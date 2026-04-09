Hatay ve Osmaniye'de sağanak yağış... Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı!
Etkili sağanak yağış Hatay ve Osmaniye'de hayatı olumsuz etkiledi. Antakya'da cadde ve sokaklar suyla dolarken araçlar mahsur kaldı, konteyner kentlerde su baskınları yaşandı. Osmaniye'de ise ev ve iş yerlerini su basarken, bazı yollar ulaşıma kapatıldı ve trafikte aksamalar meydana geldi
HATAY SAĞANAK ETKİSİNDE
Hatay'ın Antakya ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI
Araçlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Sağanaktan etkilenen bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlatıldı.
KONTEYNER KENTLER SU ALTINDA KALDI
Bazı konteyner kentler de su altında kaldı. Ekipler, mahsur kalan araçları kurtarırken, su basan evlerde de tahliye çalışması yapıldı.
OSMANİYE'DE YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Osmaniye'de gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
ÇİFT TARAFLI ULAŞIMA KAPATILDI
Birikintiler nedeniyle trafiğin aksadığı yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı, Devlet Bahçeli Altgeçidi çift taraflı ulaşıma kapatıldı.
EVLERİ SU BASTI
Sağanakta bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Osmaniye Belediyesi ve itfaiye ekipleri, yağıştan etkilenen mahallelerde temizlik çalışması başlattı.