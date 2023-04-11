Hataylı köylü depremle açılan çukurları toprakla dolduruyor

Mahallede hayvancılıkla geçimlerini sağlayanların olduğunu anlatan Kilte, "İnsanlar, buraya hayvanlarına bakmaya gelirken yoldan dolayı sıkıntı yaşıyordu. Ben de bu mübarek günlerde insanlara faydam olsun istedim. Çöküntü olan yola dolgu yapıyorum. Bu topraklarda doğdum, buraları terk etmem" diye konuştu.