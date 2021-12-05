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Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 MAÇ SONUCU

Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Hatayspor'u ilk 45 dakikada bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti

Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, Hatayspor'a konuk oldu.

Kritik maça konuk ekip hızlı başlarken Aleksic 9. dakikadaki penaltıyla takımını öne geçirdi: 0-1.

Hakem Erkan Özdamar, 27. dakikada yine Başakşehir lehine beyaz noktaya giderken yine Aleksic farkı ikiye çıkardı.

45'te ise Okaka ilk yarının skorunu belirledi: 0-3.

İkinci yarıda iki tarafın da gol çabaları sonuç vermezken Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetimindeki 7. maçta 6. galibiyetini alarak puanını 25 yaptı. Hatayspor ise 26 puanda kaldı.

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