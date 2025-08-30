Hatayspor: 1 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile İstanbulspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Hatayspor haftayı 2, İstanbulspor ise 4 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi öne geçiren golü 6'da Cengiz Demir (kk) atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 34. dakikada Rui Pedro kaydetti.
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 4'e, Hatayspor ise 2'ye yükseltti.i
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. İstanbulspor, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.