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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor'da Erce Kardeşler ile yollar ayrıldı! - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor'da Erce Kardeşler ile yollar ayrıldı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, takım kaptanı Erce Kardeşler'le karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 17:22 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:22
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        Hatayspor'da Erce Kardeşler'le yollar ayrıldı!
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        Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor, 30 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler ile yol ayrımına gittiğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler’e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." denildi.

        Deneyimli eldiven bu sezon 19 maçta forma giydi ve kalesinde 36 gol gördü. Erce, bu maçlardan sadece 1'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

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