Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi bitti!

Trendyol Süper Lig'in 18. sırasında yer alan Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.