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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi bitti - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi bitti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'la yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 14:17 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:43
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        Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi bitti!
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        Trendyol Süper Lig'in 18. sırasında yer alan Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay dönemi sona erdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Çalımbay, Hatayspor’un başında çıktığı 11 maçta 6 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

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