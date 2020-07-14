Süper Lig'in çiçeği burnunda takımı Hatayspor'un Başkanı Nihat Tazearslan TRT SPOR'a konuştu. Tazearslan, Selçuk İnan transferiyle ilgili sorduğu soruya soruya, "Selçuk İnan ile bir görüşme oldu. Ama Galatasaray'da devam edecek diye biliyorum. İstiyoruz elbette. Memleketimizin çocuğu, Hataylı Selçuk. Yaklaşık 2 hafta önce Galatasaray ile Selçuk İnan için bir transfer görüşmesi yaptık. Galatasaray'da devam edecek diye biliyorum. Son durum şimdilik böyle..." yanıtını verdi.