Hatayspor-Düzcespor: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Düzcespor'u 2-1 mağlup ederek adını 5. tura yazdırdı.
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü turunda sahasında Düzcespor'u 2-1 mağlup etti ve adını 5´inci tura yazdırdı.
22´nci dakikada Hatayspor´lu Aabid´in sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Hozdic´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
27´nci dakikada Düzcespor, Burak Bekaroğlu´nun Yakup Zorlu´ya müdahalesi sonucu penaltı kazandı.
29´uncu dakikada topun başına geçen Düzcespor´lu Yakup Zorlu, panenka vuruşuyla golü kaydetti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
58´inci dakikada Hatayspor´lu Aabid´in uzak mesafeden çektiği sert şut kaleciden döndü. Seken topu önünde bulan Hodzic´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
77´nci dakikada Hatayspor´lu Görkem Sağlam'ın sol kanattan kullandığı kornerde Maksimovic´in kafa vuruşunda kaleci Metin Erol topu kornere çeldi.
Karşılaşma Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile bitti.