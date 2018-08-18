Spor Toto 1. Lig'e bu sezon yükselen Hataspor, 2. haftada Karademir Karabük'ü ağırladı. Rakibini 3-1'lik skorla geçerek 3 puana ulaştı. İlk hafta Adana Demir'e mağlup olan Karabük ise ilk iki hafta sonunda puanla tanışamadı.

Karabük'ün gollerini 6. dakikada Selim Ilgaz, 14. dakikada penaltıdan Mesut Çaytemel, 50. dakikada Yılmaz Özeren attı. Karabük'ün golünü 20. dakikada penaltıdan Yusuf Akbulut kaydetti.





MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada Tom'un ara pası ile Selim Ilgaz kaleci ile karşı karşıya kaldı. Düzgün vuruş yapan 9 numaralı oyuncu takımını öne geçirdi. 1-0

13. dakikada Caner Hüseyin Bağ'ın ortasında topla buluşan Tom, sert vuruş yaptı, top savunmanın eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Mesut Çaytemel ağları sarstı. 2-0

19. dakikada Karabüksporlu oyuncunun sert şutunda top Murat Paluli'nin eline çarptı. Hakem yine beyaz noktayı gösterdi.

20. dakikada penaltı için beyaz noktaya gelen Yusuf Akbulut, topu ağlara gönderdi. 2-1

50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yılmaz Özeren düzün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

52. dakikada Sinan Kurumuş'un sert şutunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.

73. dakikada Murat Paluli'nin pasında topla buluşan Sinan Kurumuş, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dışarı attı.



STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Kadir Sağlam , Baran Eraslan , Sezgin Çınar

HATAYSPOR: Akın Alkan , Yusuf Abdioğlu , Sadi Karaduman , Mesut Çaytemel , Kubilay Sönmez , Yılmaz Özeren , Wellington Silva (Buğra Temel dk. 88 ?) Selim Ilgaz (Hamza Gür dk. 82 ?), Caner Hüseyin Bağ (Dmytro Korkishko dk. 68 ), Murat Paluli , Sinan Kurumuş

YEDEKLER: Ömer Alıcı, Mehmet Tayfun Dingil, Yasin Güreler, Taylan Özgün

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

KARDEMİR KARABÜK: Ferhat Yılmaz , Ahmet Kabadayı , Berkay Yılmaz , Abdullah Sezgin , Can Sıkılmaz , Emre Eser (Arif Bostancı dk. 40 ), Fatih Kızılay (Melih Arslan dk. 55 ), Yusuf Akbulut , Batuhan Kurt , Cihan Aydın (Fatih Tultak dk. 46 ), Berk Kervankıran

YEDEKLER: Furkan Kaçar, Doğukan Sabih Toksöz, Ali Kemal Yılmaz, Sezer Gündüz

TEKNİK DİREKTÖR: Fikret Yılmaz

GOLLER: Selim Ilgaz (dk. 6), Mesut Çaytemel (dk. 14 pen.), Yılmaz Özeren (dk. 50) (Hatayspor), Yusuf Akbulut (dk. 20 pen.) (Karabükspor)

SARI KARTLAR: Berkay Yılmaz, Can Sıkılmaz, Arif Bostancı (Karabükspor)

KUPASINA KAVUŞTU

Hatayspor, 2017-2018 sezonunu Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon tamamlaması nedeniyle hak kazandığı kupayı, düzenlenen törenle aldı.

Geride kalan sezon Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda oynadığı Kardemir Karabükspor maçı öncesi düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Kupa ile madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez'den alan futbolcu ve teknik heyet, büyük sevinç yaşadı. Günün anısına kupayla hatıra fotoğrafı çektiren bordo-beyazlı futbolcular, sevinçlerini taraftarla da paylaştı.

Kupa töreninde, Hatay Vali Yardımcısı Orhan Mardinli ve Hatayspor Kulüp Başkanı Mehmet Maden de yer aldı.



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