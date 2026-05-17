        Hatice Gökçe Emir'den Dünya Challenge Kupası'nda tarihi madalya

        Portekiz'de düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda çember aletinde ikinci olan Hatice Gökçe Emir, ritmik cimnastikte Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 22:56 Güncelleme:
        Hatice Gökçe Emir'den tarihi madalya!

        Hatice Gökçe Emir, Portekiz'de düzenlenen Dünya Challenge Kupası'ndaki ritmik cimnastikte ülkemiz adına madalya alan ilk sporcu oldu.

        Türkiye Cimnasitk Federasyonunun açıklamasına göre Hatice Gökçe Emir, Portimao kentindeki turnuvada çember aletinde 28.350 puanla gümüş madalya elde etti.

        Hatice Gökçe'nin bu başarısı, Türkiye'nin ritmik cimnastik tarihindeki ilk Dünya Challenge Kupası madalyası olarak kayıtlara geçti.

        SUAT ÇELEN: HATİCE GÖKÇE EMİR BİZLERE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTI

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, milli sporcu ve antrenörlerini kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Milli sporcumuz Hatice Gökçe Emir, Dünya Challenge Kupası'nda çember aletinde kazandığı gümüş madalyayla bizlere büyük bir gurur yaşattı. Ritmik cimnastik tarihimiz adına bir ilki gerçekleştirerek Dünya Challenge Kupası seviyesinde ilk madalyayı kazanması, Türk cimnastiğinin gelişiminin en somut göstergelerinden biridir. Ritmik cimnastik adına büyük bir eşik atlandı. Artık sporcularımızın Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya alabileceğinin bir göstergesi oldu. Bu tarihi başarının, gelecekteki daha büyük başarıların habercisi olduğuna inanıyorum."

        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti