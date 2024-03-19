Hatice Sultan kaç yaşında öldü? Hatice Sultan kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Hatice Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ünlü padişahı Yavuz Sultan Selim ile Ayşe Hafsa Sultan'ın kızı olarak dünyaya gelmiştir. Onuncu Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi olan Hatice Sultan, saray hayatının yanı sıra siyasi ve sosyal alanda da etkili bir figür olmuştur. Kendisi, döneminin geleneklerine uygun bir şekilde evlilikler yapmış ve bu evliliklerden çocukları olmuştur. Bu yazımızda Hatice Sultanın kim olduğu, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldüğü ilgili konulara değineceğiz.

Hatice Sultan Kimdir?

Hatice Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağında hayat bulmuş, efsanevi Sultan Yavuz Selim ve Ayşe Hafsa Sultan'ın kızı, büyük hükümdar Kanuni Sultan Süleyman'ın ise kız kardeşi olarak tarihe adını yazdırmıştır. 1496 yılında İstanbul'un saray hayatına merhaba diyen Hatice Sultan, döneminin en seçkin eğitimlerini alarak, kültür ve sanatta kendini geliştirmiş, Osmanlı sarayının zarif ve donanımlı bir prensesi olarak yetiştirilmiştir.

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Hatice Sultan'ın hayat yolculuğu, Osmanlı geleneğine uygun olarak siyasi ittifaklar kurma amacıyla yapılan evliliklerle şekillenmiştir. İlk evliliğini, devlete sadakatiyle tanınan İskender Paşa ile yapmıştır. Bu evlilik, Hatice Sultan'ın saray hayatından daha aktif bir siyasi ve sosyal yaşama adım atmasına olanak tanımıştır. Ancak, İskender Paşa'nın beklenmedik bir şekilde genç yaşta vefat etmesi, Hatice Sultan'ı erken dul bırakmış ve bu trajik olay, onun hayatında derin izler bırakmıştır.

Dul kaldıktan sonra uzun bir süre yalnız yaşayan Hatice Sultan, daha sonra dönemin güçlü sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa ile evlenmiştir. Bu evlilik, Osmanlı Devleti'nin siyasi sahnesinde önemli bir yer tutmuş, ancak İbrahim Paşa'nın dramatik sonu ve ardından gelen olaylar, Hatice Sultan'ın hayatını derinden etkilemiştir. Pargalı İbrahim Paşa'nın idam edilmesinin ardından, Hatice Sultan'ın çocukları da taht kavgalarının kurbanı olmuş, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle trajik bir şekilde hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu acı olaylar, Hatice Sultan'ın yaşamında karanlık bir döneme işaret etmiş, çocuklarının kaybı onun üzerinde derin ve silinmez izler bırakmıştır. Pargalı İbrahim Paşa ile olan evliliği ve sonrasında yaşananlar, Hatice Sultan'ın hayatında unutulmaz ve hüzünlü bir hikayeye dönüşmüştür.

Hatice Sultan'ın öyküsü, Osmanlı sarayının ihtişamlı ve görkemli yaşamının yanı sıra, saray duvarları ardında yaşanan trajedileri, siyasi entrikaları ve insani dramaları da gözler önüne sermektedir. Sultan Yavuz Selim'in kızı ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi olarak başladığı hayat yolculuğu, Osmanlı tarihinde önemli bir figür olarak hatırlanacak Hatice Sultan'ın, saray entrikalarının gölgesinde kalan duygusal ve trajik yaşamını ortaya koymaktadır.

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Hatice Sultan Ne Zaman Öldü?

Hatice Sultan neden öldü sorusu tarihçiler arasında farklı görüşlere yol açan, çözümlenmesi zor bir mesele olarak karşımıza çıkar. Kimi kaynaklar onun genç yaşlarda, 1538 yılında bu dünyadan ayrıldığını öne sürerken, diğer bir kısım ise onun daha uzun bir ömür sürdüğünü ve 1582 yılında vefat ettiğini iddia eder. Dolayısıyla Hatice Sultan kaç yaşında öldü sorusu ihtilaflı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatice Sultan'ın hayatının son dönemlerinde kamuoyunun gözünden uzak bir yaşam sürmesi, bu iki tarih arasındaki belirsizliğin en büyük nedenidir.

Pargalı İbrahim Paşa ile evliliği ve onun dramatik sonrası, Hatice Sultan'ın tarih sahnesindeki varlığını daha da önemli kılmıştır. Ancak, eşi ve çocuklarının trajik ölümlerinin ardından, Hatice Sultan'ın politik ve sosyal arenada etkin bir rol üstlenmediği, hatta adeta gözlerden kaybolduğu görülmektedir. Bu durum, onun vefatı hakkındaki belirsizlikleri daha da artırmaktadır.

1538 yılında vefat ettiğini savunanlar, Hatice Sultan'ın ardı ardına yaşadığı büyük kayıpların yarattığı derin üzüntü ve stresin, genç yaşta sağlığını olumsuz etkilediğini ve bu nedenle erken vefatına yol açtığını ileri sürer. Öte yandan, 1582 yılında hayatını kaybettiğine inananlar ise, Hatice Sultan'ın acı dolu olayların ardından içine kapanık bir hayat sürdüğünü, zamanla bu acıları içinde sindirerek uzun bir ömür sürdüğünü ve doğal sebeplerle yaşlılıkta vefat ettiğini belirtir.

Her iki iddia arasında kesin bir yargıya varılamamış olması, Hatice Sultan'ın ölümüyle ilgili tarihi bir muamma olarak kalmaya devam etmektedir. Onun hikâyesi, Osmanlı tarihinin karanlıkta kalmış sayfalarından birini oluştururken, bu tür belirsizlikler tarihçiler ve araştırmacılar için çözülmesi gereken zorlu bulmacalardan biri olmaya devam ediyor.