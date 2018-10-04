SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Hattuşa
YAŞAM
Haberler > YAŞAM

Hattuşa'da 3500 yıllık boğa biçimli kap bulundu

Çorum’un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nde 3500 yıllık kap bulundu. Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schacahner, boğa biçimli içme kabının bugüne kadar buldukları en güzel eserlerden bir tanesi olduğunu söyledi

04.10.2018 - 09:36 | Güncelleme: İHA

Çorum’un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 3500 yıllık boğa biçimli içme kabı bulundu.

İHA'nın haberine göre Hattuşa, UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin en gözde turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Milattan önce 1280'de Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan ve tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması'nın da imzalandığı başkent olarak da bilinen Hattuşa'da arkeolojik kazılar Prof. Dr. Andreas Schacahner başkanlığında yürütülüyor.

Kazılarda her geçen yıl Hititler ve diğer medeniyetlerin tarihine ışık tutacak eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

Eser hakkında bilgi veren Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schacahner, bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında buldukları boğa biçimli içme kabının bugüne kadar buldukları en güzel eserlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Bulunan eserin M.Ö. eski Hitit dönemine ait bir içme kapı olduğunu anlatan Prof. Dr. Andreas Schacahner, "Milattan önce 1500-1600 yılları arasına tarihlendirebileceğimiz bir eser. Eser büyük bir yapıda ele geçti. Tam tapınak olduğu belli olmasa da eseri bulduğumuz yapı da tahminimize göre büyük ritüeller ve kült aktivitelerin yapıldığı bir mekân" dedi.

Boğa biçimli içme kabının tek olmadığını daha önceki yıllarda da benzer eserler bulduklarını anlatan Prof. Dr. Schacahner, "Daha önceki eserlerden bir tanesi keçi şeklinde diğeri ise yumruk biçimindeydi. Bu eserde gördüğünüz gibi boğa biçimli. Bu tarz kaplardan ritüele katılanlar büyükler yani Hitit devletinin üst düzey yöneticileri büyük ihtimalle ritüel çerçevesinde şarap veya bira gibi içki içiyordu. Böylelikle tanrılarına hizmet veya hürmet ederlerdi" diye konuştu.

Bu tarz eserlerin çok nadir olduğunu ve ellerine fazla geçmediğini anlatan Prof. Dr. Schacahner, "Bunun özelliği çok iyi korunmuş olması" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X