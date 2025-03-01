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        Haberler Bilgi Gündem HAVA DURUMU 1 MART CUMARTESİ | Bugün hava nasıl? MGM ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        İl il hava durumu tahminleri: 1 Mart bugün hava nasıl?

        İl il hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji tarafından yapılan son duyurular kapsamında, yurt genelinde yaşanan sıcaklık düşüşü etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki, 1 Mart Cumartesi bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 00:19 Güncelleme: 01.03.2025 - 00:30
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, 1 Mart Cumartesi bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        1 MART CUMARTESİ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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        İSTANBUL 4°C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu.

        İZMİR 9°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu.

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        ANKARA 0°C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde hafif yağmurlu.

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