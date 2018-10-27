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Marmara’nın doğusu ve güneyinde yer yer sis ve pus, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor

Öte yandan Meteorolojiden, bazı bölgelerde zirai don olayı beklendiği belirtilerek, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.