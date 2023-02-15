Deprem bölgesinde önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Deprem bölgesinde önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak? Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır hava durumu raporu
ABONE OL

Deprem bölgesinde önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre deprem yaşayan illerimizde önümüzde 5 gün yağış beklenmiyor. Malatya ve Diyarbakır ise geceleri eksi 8 ile sıfırın altında 3 dereceyi görüyor. İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Hava durumu son dakika: Deprem bölgesinde önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak? Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır hava durumu raporu
HABERTURK.COM

Türkiye'yi 6 Şubat'ta gözyaşına boğan Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki felaketlerin ardından on binlerce insanımızı kaybettik. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre önümüzdeki 5 günde depremin yıkımını yaşayan illerimizde yağış beklenmiyor.

MALATYA GECE -8'İ GÖRECEK

Ancak yarına baktığımızda Malatya'da sıcaklığın sıfırın altında 8'e, Diyarbakır'da 5'e düşeceği, Meteoroloji'nin hava tahmin raporu haritasına yansıyor. Sıcaklık Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta eksi 2, Adıyaman ve Şanlıurfa'da ise -1'e iniyor.

MALATYA VE DİYARBAKIR EKSİ DERECELERDE

Cuma gününe baktığımızda ise sıcaklığın yine Malatya ve Diyarbakır'da sıfırın altına düşeceği dikkat çekiyor. Cuma günü Malatya eksi 9, Diyarbakır eksi 6 ve Adıyaman'da ise sıcaklığın eksi 3 olması bekleniyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Edinilen son bilgilere göre cumartesi ve pazar günleri de bölgede sağanak ya da kar beklenmezken sıcaklıklar Malatya ve Diyarbakır'da sıfırın altında 5-6 derecelerde seyrediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İstanbul'daki başvurularda ortaya çıktı! Betonun içinde yok yok!
GÜNDEM İstanbul'daki başvurularda ortaya çıktı! Betonun ...
MEB'den deprem sonrası öğretmenler için ek ders ücreti kararı
GÜNDEM MEB'den deprem sonrası öğretmenler için ek ders ...
Hatay'da yaralı ve ölü saysı kaç oldu? Hatay'da kaç bina yıkıldı? Açıklama geldi
GÜNDEM Hatay'da depremin acı bilançosu
Son dakika: AFAD'dan büyük felaket hakkında açıklama
GÜNDEM AFAD'dan büyük felaket hakkında açıklama
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim tarihi açıklaması: Seçimler zamanında olacak
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Seçimler zamanında olacak
Kahramanmaraş'ta bakıcılığını yaptığı depremzedenin altınları üzerinden çıktı, "Emanetti" dedi - Güncel deprem haberleri
GÜNDEM Bakıcılığını yaptığı depremzedenin altınları ...
Büyükçekmece'de riskli bina yıkımı başladı! Akgün: Vatandaşın keyfini beklemeyeceğiz - Güncel haberler
GÜNDEM Büyükçekmece'de yıkım başladı! Akgün: Vatandaşın ...
Şanlıurfa'da çalışmalara müdahale eden muhtara uzaklaştırma
GÜNDEM Şanlıurfa'da çalışmalara müdahale eden muhtara ...
Son dakika: Yağma ve hırsızlıktan 124 kişi tutuklandı!
GÜNDEM Yağma ve hırsızlıktan 124 kişi tutuklandı!
Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2023 | En güzel, özel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve resimli Miraç Kandil mesajları gönderin!
GÜNDEM En güzel Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinizi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.