Deprem bölgesinde önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak?

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Türkiye'yi 6 Şubat'ta gözyaşına boğan Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki felaketlerin ardından on binlerce insanımızı kaybettik. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre önümüzdeki 5 günde depremin yıkımını yaşayan illerimizde yağış beklenmiyor.

MALATYA GECE -8'İ GÖRECEK Ancak yarına baktığımızda Malatya'da sıcaklığın sıfırın altında 8'e, Diyarbakır'da 5'e düşeceği, Meteoroloji'nin hava tahmin raporu haritasına yansıyor. Sıcaklık Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta eksi 2, Adıyaman ve Şanlıurfa'da ise -1'e iniyor.

MALATYA VE DİYARBAKIR EKSİ DERECELERDE Cuma gününe baktığımızda ise sıcaklığın yine Malatya ve Diyarbakır'da sıfırın altına düşeceği dikkat çekiyor. Cuma günü Malatya eksi 9, Diyarbakır eksi 6 ve Adıyaman'da ise sıcaklığın eksi 3 olması bekleniyor.