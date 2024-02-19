Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz ile Hatay, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

Habertürk Giriş: 19.02.2024 - 07:18 Güncelleme: 19.02.2024 - 07:18 facebook

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