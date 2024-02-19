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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji bu bölgeleri uyardı - 19 Şubat hava durumu

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz ile Hatay, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 07:18 Güncelleme: 19.02.2024 - 07:18
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        Bu bölgelerde sağanak yağmur var
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        İstanbul

        Bulutlu 10°

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Güneşli 15°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Yağmurlu 10°

        Bursa

        Bulutlu

        Adana

        Kısmen Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 13°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 10°

        Ağrı

        Güneşli

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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