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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU SON DAKİKA: | Meteoroloji Marmara için saat verdi! Sarı alarm! Sağanak geliyor! Hava durumu nasıl olacak?

        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Marmara bölgesinde 13.00 ile 21.00, Doğu Anadolu'da ise 04.00 ile 21.00 saatleri arasında şiddetli sağanak beklendiği bildirildi. Sekiz kent içinse "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. İşte o kentlerimiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:32
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        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün öğle saatlerinden sonra Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde beklenen sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

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        8 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Öte yandan Bartın, Düzce, Zonguldak, Sakarya, Ağrı, Bitlis, Kastamonu ve Van için "sarı" alarm uyarısında bulunuldu.

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        KARADENİZ'DE FIRTINA UYARISI

        Batı ve Doğu Karadeniz’de rüzgarın, bugün sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan doğusu güneybatıdan öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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        BU SAATLERE DİKKAT

        Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların 04.00 ile 21.00 saatleri arasında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı Haberi Görüntüle
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        #hava durumu
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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