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Son dakika: Meteoroloji saat verdi! Marmara'da fırtına!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtınanın bugün saat 12.00 ile yarın 23.50 arasında etkili olacağı bildirildi. Öte yandan Doğu Karadeniz kıyılarında yarın için kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları heyelan, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı uyardı

Son dakika hava durumu | İstanbullular dikkat: Meteoroloji uyardı! Marmara'da fırtına... Bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji saat verdi! Marmara'da fırtına!
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YARIN SAAT: 23.50'YE KADAR SÜRECEK

AA'da yer alan habere göre fırtınanın bugün saat 12.00 ile yarın 23.50 arasında etkili olması, daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR

Vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.

DOĞU KARADENİZ İÇİN SEL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında yarın için kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları heyelan, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı uyardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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