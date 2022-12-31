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Yılbaşında ve 2023'ün ilk günlerinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün ve yeni yılın ilk günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde beklenirken; çarşamba gününe kadar sağanak yağış tahmin edilmiyor. Edinilen son bilgilere göre illerimizde bugün ve 2023'ün ilk haftasında beklenen hava durumu işe şöyle olacak...

Hava durumu son dakika: Yılbaşında hava nasıl olacak - Yılbaşında ve 2023'ün ilk günlerinde hava nasıl olacak? - hava durumu İstanbul
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla, Denizli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT UYARISI

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

YENİ YILIN İLK HAFTASINDA HAVA DURUMU

Yılbaşında ve 2023 yılının ilk günlerinde Ülkemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

2023'ün ilk günlerinde de hava sıcaklığının; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU

ANKARA: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

İSTANBUL: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece.

İZMİR: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 10, en yüksek 18 derece.

KONYA: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

ANTALYA: Parçalı bulutlu, en düşük 10, en yüksek 19 derece.

ADANA: Parçalı ve az bulutlu, en düşük 6, en yüksek 18 derece.

DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -1, en yüksek 11 derece.

ERZURUM: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -8, en yüksek 2 derece.

TRABZON: Parçalı, az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 13 derece.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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