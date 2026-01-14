Hava kirliliği üreme sağlığını bozuyor

Kadınların doğurganlık kapasitesi büyük ölçüde yumurtalık rezervine bağlıdır. Yumurtalık rezervini değerlendirmede kullanılan önemli göstergelerden biri Anti-Müllerian Hormondur (AMH). AMH düzeyi yaşla birlikte doğal olarak azalır; ancak sigara, stres ve çevresel faktörler bu azalmayı hızlandırabilir diye belirten Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Işık Kaban, “Araştırmalar, hava kirliliğinin yoğun olduğu ve trafiğin fazla olduğu bölgelerde yaşayan kadınlarda AMH düzeylerinin daha düşük olabildiğini göstermektedir. Bu durum, hava kirliliğinin yumurtalıklar üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini düşündürmektedir. Kirli havaya uzun süre maruz kalmanın, yumurtalıkların biyolojik yaşlanma sürecini hızlandırabileceği öne sürülmektedir” dedi.

ERKEKLERDE HAVA KİRLİLİĞİ VE SPERM KALİTESİ İLİŞKİSİ

Erkek üreme sistemi çevresel faktörlere karşı oldukça hassastır. Havadaki çok küçük partiküller solunum yoluyla vücuda girerek kan dolaşımına karışabilir. Bu maddelere uzun süre maruz kalmanın sperm üretimi ve kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirten Doç. Dr. Kaban, “Bilimsel çalışmalarda, hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan erkeklerde sperm sayısında azalma, sperm hareketliliğinde bozulma ve sperm DNA hasarında artış bildirilmiştir. Bu değişiklikler, gebelik şansını ve sağlıklı embriyo gelişimini olumsuz etkileyebilir” diye konuştu.