        Havai fişeklerle akılalmaz şaka!

        Havai fişeklerle akılalmaz şaka!

        Diyarbakır'da bir motosikletli, düzeneğe koyduğu havai fişekleri şaka amacıyla arkadaşlarının bulunduğu yöne ateşledi. Akılalmaz görüntüler tepki çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 10:35
        Havai fişeklerle akılalmaz şaka!
        Diyarbakır'da bir motosikletli, düzeneğe koyduğu havai fişekleri şaka amacıyla arkadaşlarının bulunduğu yöne peş peşe ateşledi.

        DHA'nın haberine göre sürücünün sanal medyada paylaştığı görüntüleri tepki çekti.

        Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Fırat Bulvarı’nda meydana geldi. Motosikletli bir kişi, elindeki düzenekte bulunan havai fişekleri arkadaşlarının bulunduğu bölgeye doğru peş peşe ateşledi.

        O anlar, saniye saniye motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Sürücünün paylaştığı görüntülerde havai fişeğin ateşlenmesiyle gençlerin panikle kaçıştığı, ardından yapılan şakadan hoşlanmayan bir kişinin motosikletliyi kovaladığı görüldü. Kısa sürede sanal medyada yayılan görüntülere tepki çekti.

