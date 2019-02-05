Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Arnavutköy Dursunköy’de bulunan, “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı” sınırları içinde kalan ve yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alanı kapsayan arazi ile ilgili olarak, “muhtelif parsellerin meri imar planına uygun hale getirilmesi maksadıyla” TOKİ’nin hazırladığı imar planlarını onayladı.
Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, bakanlığın 31 Ocak 2019 tarihinde onayladığı, İmar Kanunun 18. Maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulaması ile ilgili planlar 4 Şubat 2019 tarihinde, 30 gün süreyle askıya çıktı. Askı süresi içinde planlara itirazlar yapılabilecek.
Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, söz konusu arazideki hissedarların isim listesine de yer verildi. Yaklaşık 2 bin 500 hissedarın bulunduğu görülen listede Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile birlikte hissedarlar arasında Emlak Konut GYO, THY Havalimanı Gayrimenkul, İlim Yayma Cemiyeti, Kızılay, İSKİ, bazı inşaat firmaları ve çok sayıda yurttaş bulunuyor.
Yaklaşık 18 bin kişinin yaşam alanı olarak planlanan, Arnavutköy Dursunköy’deki arazi Kanal İstanbul ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun kesiştiği kavşakta yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı açıklamada, yeni İstanbul Havalimanı personeli için büyük bir konut projesinin hazırlandığını söylemişti.
KONUT BLOKLARI 5 KATLI OLACAK
Yeni planlarla ilgili olarak hazırlanan açıklama raporunda, “Kanal projesi ile eş zamanlı yürütülen planlama çalışmaları kapsamında bulunan planlama alanı Kanal İstanbul’un kıyısında kalmaktadır” denildi.
Raporda daha sonra şu değerlendirme yapıldı:
“İstanbul Havaalanının inşasının tamamlanması ile birlikte planlama alanı içerisinde inşa edilecek yerleşme alanlarının İstanbul Havalimanına hizmet etmesi düşünülmektedir. 3. Havalimanının açılması ve Kuzey Marmara Otoyolunun tamamen aktif olması Arnavutköy ilçesinin gelişimi ve Dursunköy Mahallesi’nin gelişimini doğrudan etkileyecektir. İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu ile ilçe merkezi arasında ormanlı alanın yer alması ilçe gelişimini planlama alanına doğru yönelmesine sebep olacaktır. “
Planlanan alanın yaklaşık yüzde 8’i orman alanından oluşmakta. Orman alanının dışında kalan 2 milyon 556 bin 317 metrekarelik alan konut ve sosyal donatı alanı olarak düzenlenecek. Yapılacak konut blokları 5 katlı olacak.
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