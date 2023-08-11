Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu! - Son dakika haberler

Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu! - Son dakika haberler

Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu! Trabzon'da görevli polis memuru 40 yaşındaki Hüseyin Uğurlu, yıllık izninde geldiği memleketi Osmaniye'de, komşu balkondan havaya ateş açınca uyardığı A.K. tarafından vurularak öldürüldü. A.K., evinde av tüfeği ve baltayla yakalanıp, gözaltına alındı

Osmaniye'de olay, saat 09.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8006'ncı Sokak'ta meydana geldi. Trabzon'da görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu (40), iznini geçirmek için geldiği memleketinde, ailesinin evindeyken, komşu balkondan A.K., havaya tüfekle ateş açtı.

ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ

Şehit edilen polis memuru Hüseyin Uğurlu 40 yaşındaydı.

DHA'da yer alan habere göre Uğurlu, balkona çıkıp A.K.´yi uyardı. Şüpheli ateş etmeye devam edince Uğurlu ile aralarında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sokağa taştı.

POLİS MEMURUNU OMZUNDAN VURDU

Sokağa inen Uğurlu´yu A.K. av tüfeğiyle omzundan vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ADANA'YA SEVK EDİLDİ

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Uğurlu, özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Uğurlu, durumu ağır olduğu için ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

KALBİ DURDU KURTARILAMADI

Ancak Uğurlu'nun kalbi, helikoptere alındığı sırada durdu. Uğurlu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

ZANLININ MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.K., polis ekipleri tarafından evinde av tüfeği ve balta ile yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.